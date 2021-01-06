Власти пообещали избавить россиян от очередей в детских садах к концу 2021 года

В России к концу 2021 года не должно остаться очередей в детских садах, пишет "Интерфакс" с ссылкой на Татьяну Голикову. Для этого к концу года по всей России введут в эксплуатацию 767 детсадов, рассказала вице-премьер совещании по вопросам социальной защиты населения.

"В целом, доступность дошкольного образования по территории РФ на 1 января 2021 года оценивается в 98%. Та цифра, 767 детских садов позволит нам по итогам 2021 года полностью закрыть очередь в детские дошкольные учреждения для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет", — цитирует издание Голикову.

Общая вместимость новых детсадов составит 112 тысяч мест. Сейчас, по словам вице-премьера, на очереди в детские сады стоит 153 тысячи детей по всей России.

В 2020 году в России ввели в эксплуатацию 828 детских садов на 122 тысячи мест.

Всего на строительство новых детсадов в 2021-2023 правительство планирует направить 35,9 млрд рублей. Основная часть этих денег, по словам Голиковой, будет израсходована именно в 2021 году.

Напомним, совсем недавно один из детсадов в Барнауле, открытый в 2020-м году, сменил название. Учреждению присвоили имя пилотажной группы "Стрижи". Идея возникла в сентябре 2020 года, после визита летчиков в Барнаул на День города. Тогда пилотажная группа посетила и новый детский сад.