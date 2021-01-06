Коммунальная авария лишила барнаульских лучников экипировки и поездки на Кубок России

В Барнауле из-за аварии на теплосетях 1 января затопило помещение спортивного клуба по стрельбе из лука. Спортсмены из краевой столицы вынуждены приостановить тренировки и отказаться от участия в Чемпионате и Кубке России. Сообщение об этом появилось на официальной странице Алтайской краевой федерации стрельбы из лука в Instagram.

Лучники тренировались в подвале по адресу Островского, 31. Авария уничтожила дорогостоящую экипировку спортсменов, а также вспомогательное оборудование и оргтехнику, говорится в сообщении. Инцидент произошел по вине аварийщиков, которые сработали "очень плохо", пояснил "Алтайскому спорту" президент федерации Алексей Дрянев.

"Коммунальщики откачали воду только в своём первом подъезде, где тепловой узел. Во второй день никто к нам не приехал. Куда только не звонили — вплоть до прокуратуры, в МЧС нам сказали, что это не их случай. В итоге помогли связи во властных структурах, тогда уже начался какой-то "шевележ". Пригнали трактор с помпой, я собственными руками спускал насос себе в подвал. Печально, что местная администрация реагирует на такие ситуации спустя рукава, не было ни одного представителя официальных служб: ни из Ленинского района, ни откуда вообще", — цитирует издание Дрянева.

По его словам, от потопа пострадала также и секция тхэквондо, которая находится в том же помещении.

Президент краевой федерации объяснил "Алтайскому спорту", что теперь ищет новое помещение для барнаульских спортсменов. Правда, в других, неподвальных помещениях, по его словам, слишком высокая арендная плата. "Такую потянуть тяжело", — заключил Дрянев.