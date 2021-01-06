Полицейские спасли замерзающую автомобилистку, вылетевшую в кювет с алтайской трассы

Сотрудники ГИБДД помогли вытащить автомобиль из снежного кювета в Зональном районе. Иномарка Toyota Platz, за рулем которой находилась женщина, слетела с трассы около 8 часов утра 6 января. Об этом пишет сообщество "Инцидент Барнаул".

Инцидент произошел на 5-м километре автодороги "Бийск – Соколово – Акутиха – Солдатово". Экипаж ДПС, который патрулировал участок, обнаружил в кювете замерщающую автомобилистку. Она пояснила, что съехала с проезжей части из-за сильного порыва ветра и скользкого покрытия дороги.

По словам женщины, самостоятельно освободить автомобиль из снежного плена она не смогла. А проезжающие мимо водители никак не откликнулись на ее просьбы о помощи, объяснила автомобилистка.

Полицейские предложили женщине согреться в патрульной машине, а затем помогли вытащить Toyota Platz из кювета.

Напомним, 5 января похожий случай произошел в Змеиногорском районе. Инспекторы ДПС обнаружили на трассе застрявший внедорожник "УАЗ-Патриот" и с помощью троса вытащили его на проезжую часть.