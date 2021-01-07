Каждая пятая региональная компания ждет сокращения сотрудников в 2021 году

18% региональных компаний собираются сокращать штат в течение 2021 года. Согласно данным исследования платформы для поиска работы HeadHunter, при этом две трети организаций считают, что численность сотрудников будет увеличиваться.

Как пишет Znak.com, в 42% опрошенных организаций ожидают, что в новом году заработная плата вырастет, а еще в 40% уверены – что изменений не произойдет. Снижать зарплату сотрудникам собираются примерно 8% компаний.

При этом значительная доля региональных компаний надеются на 2021 год: 42% оценивают свои перспективы на рынке как положительные, 36% – как стабильное. Еще 17% уверены, что новый год не принесет ничего хорошего.