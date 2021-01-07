Неизвестные облили автомобиль кислотой в Барнауле

Неизвестные облили кислотой припаркованный возле дома автомобиль. Инцидент произошел ночью 6 января возле дома на улице Гущина, 201.

"Машина стояла во дворе на парковке, никому не мешала. Скоро будет известен "герой года". Это просто беспредел. Сегодня так, а завтра что, выльют на голову? Просто ужас!" – рассказывает владелец авто в своем Instagram-аккаунте.

По словам пострадавшего, он уже написал заявление в полицию, а записи с камер видеонаблюдения уже находятся на проверке. При этом на последних фотографиях после посещения автомойки видно, что на крыше авто уже появились ржавые пятна.