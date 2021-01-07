Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян и репер Канье Уэст решили развестись

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", предпринимательница Ким Кардашьян и ее муж, репер Канье Уэст собираются развестись. Кардашьян уже наняла адвоката Лору Вассер, которая известна по бракоразводным процессам для знаменитостей.

Как пишет Page Six со ссылкой на собственный источник, рождественские праздники пара провела раздельно, чтобы "спокойно уладить все, расстаться и развестись". При этом по данным другого источника из окружения музыканта, Уэст считает "невыносимыми" все семейство Кардашьян и их реалити-шоу.

Напомним, что поженились Уэст и Кардашьян в мае 2014 года. Впервые о своем намерении развестись репер сообщил еще летом 2020 года в своем Twitter, однако вскоре удалил сообщения.