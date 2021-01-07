Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Рождеством

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил Барнаульское епархиальное управление, чтобы поздравить главу региональной митрополии, митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и жителей края с Рождеством.

"Владыка, поздравляю Вас и всех жителей Алтайского края со светлым Рождеством Христовым! Давайте пожелаем всем здоровья, добра, любви, счастья, всего светлого, что знаменует собой этот праздник!" – цитирует поздравление Томенко пресс-служба регионального правительства.

Митрополит Сергий обратился к представителям всех конфессий, а также неверующим, и заявил, что несчастья прошлого года сойдут на нет и люди избавятся от них. Вместе с Томенко они прошли к алтарю и поставили свечи в память о жителях Алтайского края, ставших жертвами коронавирусной инфекции.