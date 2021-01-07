Полицейские помогли отогреть заблокировавшую движение фуру на трассе в Алтайском крае

Сотрудники ГИБДД помогли водителю отогреть замерзшую на трассе в Рубцовском районе фуру. Чтобы завести автомобиль, потребовалось сразу две тепловые пушки.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, ночью 7 января в дежурную часть поступило сообщение о том, что на 274-м километре автодороги А-322 стоит обездвиженный грузовик. Для проверки информации на место выдвинулись два экипажа ДПС в составе лейтенантов полиции Попова Михаила и Шаповалова Дениса, а также старших лейтенантов полиции Площаднова Константина и Кондраткова Николая.

Полицейские выяснили, что управляя автомобилем Volvo водитель ехал со стороны Рубцовска в Барнаул, а в пути из-за низких температур у машины перехватило топливо и она заглохла. Фура частично перекрыла движение по одной полосе дороги.

Сотрудники организовали безопасный процесс движения, после чего привлекли специалистов, которые с помощью двух тепловых пушек отогрели топливную систему грузовика и подзарядили аккумулятор бензогенератором. Завести автомобиль получилось только по истечении десяти часов отогрева.