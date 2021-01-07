Аналитики рассказали, у каких профессий вырастет зарплата в 2021 году

В 2021 году заработная плата вырастет у представителей IT-сферы, фармации и медицины. Согласно данным аналитиков с портала Superjob, наибольший прирост ожидается у медиков – до 12-15%.

Как пишет "Российская газета", у IT-специалистов заработная плата поднимется на 10-11%, а у фармацевтов – на 12-14%. Спрос на вакансии повысится в области обслуживания, производства, строительства и ЖКХ.

При этом в новом году не исключено появление новых способов оплаты труда, например "труд взаймы". Такая схема предполагает получение большого аванса в начале рабочего месяца с последующей отработкой оплаченных средств.