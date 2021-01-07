12 человек погибли в пожарах с начала 2021 года в Алтайском крае

12 человек погибли в пожарах в Алтайском крае за первые семь дней 2021 года. Всего сотрудники МЧС потушили 129 возгораний за последнюю неделю, из которых только 18 – за последние сутки.

Как пишет пресс-центр ГУ МЧС по Алтайскому краю, в связи с неблагоприятными метеоусловиями ведомство работает в режиме повышенной готовности. Минимальная температура воздуха, -39 °С градусов, зарегистрирована в Змеиногорском районе, -35°С градусов в Угловском, Локтевском, Солонешенском районах.

В МЧС напоминают, что населению необходимо позаботиться о пожарной безопасности своего жилья и держать все виды отопления под пристальным вниманием домовладельцев. Электроприборы необходимо использовать согласно инструкции, а самодельные устройства категорически запрещено использовать для отапливания помещения.