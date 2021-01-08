Илона Маска назвали самым богатым человеком планеты

Илон Маск благодаря росту акций компании Tesla стал богатейшим человеком мира. Как пишет РБК со ссылкой на Bloomberg, теперь у него больше 188 млрд долларов. Акции Tesla выросли на 5,38% – до 796,38 доллара на торгах 7 января.

Еще в начале 2020 года состояние Маска оценивалось в примерно 27 млрд долларов – бизнесмен не входил даже в топ-10 богатейших людей. Однако стремительный рост акций Tesla, которые поднялись в цене в 2020 году на 743% благодаря стабильной прибыли и включению в индекс S&P 500, привел к увеличению состояния Маска более чем на 150 млрд долларов. Это больше, чем все состояние Билла Гейтса (132 млрд долларов).

До Илона Маска звание богатейшего человека планеты удерживал с 2017 года Джеффри Безос – основатель и глава компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. Его состояние оценивается в 184 млрд долларов.