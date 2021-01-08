Умер основатель брендов "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica Андрей Трубников

Бизнесмен Андрей Трубников, который основал косметические бренды "Рецепты бабушки Агафьи" и Natura Siberica, умер 7 января. Предпринимателю был 61 год. По информации РБК, он скончался в своем доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет.

Бренд "Рецепты бабушки Агафьи" был запущен Трубниковым в 2002 году, в 2008 бизнесмен основал марку Natura Siberica а в 2012-м заработала розничная сеть Natura Siberica. Сейчас в нее входят свыше 55 точек в России и за границей. Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов. Совокупная выручка производителя косметики и ретейлера в 2019 году составила 14 миллиардов рублей.

Андрей Трубников в апреле 2020 года в интервью РБК отмечал, что из-за пандемии коронавируса компания может свернуть треть своих торговых точек, а уже начале июля заявлял о возможной продаже доли в бизнесе стратегическому инвестору при условии сохранения за собой контрольного пакета.