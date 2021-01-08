Небольшое землетрясение произошло в Горном Алтае

7 января 2020 года, в 5:08 часов по местному времени, в Республике Алтай зафиксировано небольшое землетрясение: магнитуда подземного толчка составила 2,9, а интенсивность сотрясений в эпицентре оценивалась в 3,2 балла по шкале MSK-64.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр находился на границе Онгудайского и Улаганского районов, где за последние месяцы произошло несколько землетрясений подряд.

Одно из самых мощных зафиксировано в конце октября 2020 года: тогда подземные толчки в эпицентре составили 4,9 балла.