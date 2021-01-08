На Алтае умерла первая жена Василия Шукшина

В Алтайском крае скончалась Мария Шумская, первая жена известного писателя Василия Шукшина. Женщина умерла на 91 году жизни. О ее смерти сообщил алтайский журналист Сергей Тепляков.

"Мария Шумская, первая жена Шукшина, умерла. Царствие Небесное", – написал он в группе "Барнаул – столица мира".

Шукшин расписался с невестой в 1955 году. Мария Шумская была его односельчанкой, школьной учительницей.

"Он уезжал на стройки, на службу во флот. Она ждала. Поженились, и почти сразу он уехал в Москву. Увиделись только в 1964-м единственный раз. Он предлагал начать все сначала. Она промолчала и ушла. Оставила свою фамилию. Видимо, чувствовала, что все выйдет примерно так", – сообщал "Банкфакс" со ссылкой на публикацию Сергея Теплякова в "Известиях".

Шумская проработала всю жизнь учительницей немецкого языка, была два раза замужем. В 2012 году ее видели Шульгином Логу на празднике, посвященном 40-летию фильма "Печки-лавочки". Последние годы женщина прожила в бедности, дочери Шукшина ей никак не помогали и не интересовались ее судьбой, в 2018 году сообщала "Экспресс газета".