Мишустин утвердил новый размер прожиточного минимума в России

Правительство РФ установило прожиточный минимум на душу населения на 2021 год в размере 11 653 рублей, сообщает пресс-служба кабмина. Постановление подписано премьером страны Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, прожиточный минимум на душу населения составит 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

С 2021 года прожиточный минимум устанавливается сразу на год, а не на квартал, как это было прежде. Кроме того, если раньше его величина определялась на основе расчета стоимости продуктов, включенных в потребительскую корзину, то теперь зависит от медианного среднедушевого дохода по стране.

"Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как, например, социальный контракт, ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет, выплаты на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей", – говорится в пояснительной записке.

Отметим, что средняя заработная плата в Алтайском крае по итогам 2020 года составила около 28 тысяч рублей. Это самый низкий показатель среди всех регионов Сибири.