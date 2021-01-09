2021 год станет самым коротким за 50 лет из-за вращения Земли. Что произошло?

Ускорение вращения Земли за последние годы увеличилось настолько, что 2021 год станет самым коротким за последние 50 лет. К такому выводу пришли ученые.

Как сообщает РИА Новости, самый короткий день в ушедшем году был 5 июля. Тогда планета на 1,0516 миллисекунды быстрее сделала полный оборот, чем обычно за 24 часа. В текущем году этот эффект продолжится, астрономическое время будет меняться, и его отличие от стабильного атомного, фиксируемого атомными часами, составит 19 миллисекунд.

Всего же с 1970 года было добавлено 27 дополнительных секунд, чтобы компенсировать более медленное вращение Земли. До этого самый короткий день был в 2005 году, но за последние 12 месяцев этот рекорд был побит 28 раз.

"Вполне возможно, что отрицательная скачкообразная секунда понадобится, если скорость вращения Земли еще больше увеличится, но пока рано говорить, произойдет ли это", – передает Daily Star слова старшего научного сотрудника группы времени и частоты Национальной физической лаборатории Питера Уибберли.

По словам экспертов, уже в 2023 году из-за вращения Земли час может длиться не 60 минут, привычные нам, а на долю секунды меньше. Подобное решение вряд ли может привести к глобальным изменениям в жизни жителей всей планеты. Хотя это крошечное изменение времени наблюдается только на атомарном уровне, но имеет далеко идущие последствия.