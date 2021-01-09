МЧС объявило о резком усилении ветра из-за надвигающейся на Алтай бури

Аномальные морозы в Алтайском крае сменит 10 января снежный ураган. Об ухудшении погоды в регионе сообщает МЧС. Так, в крае ожидается снег, метель, снежные заносы, а также усиление ветра до 22 м/с.

Температура воздуха в регионе составит -18...-23 градуса ночью, местами до -28, и -9...-14 – днем. На большей территории будет небольшой снег, местами снежные заносы. На дорогах гололед.

В Барнауле днем прогнозируют -9...-11 градусов, ночью – от -20 до -22°С. Днем ожидается небольшой снег, метели. Ветер с порывами до 18 м/с.

Все праздники в Алтайском крае стояли аномальные морозы. Температура опускалась до -40 градусов. В прошлом году сразу после новогодних праздников в регион также пришел циклон, принесший много снега. В результате приходилось перекрывать региональные трассы, а в плену стихии оставались сотни водителей.