Трагедия в Норильске: что известно о погибших от снежной лавины на горнолыжной базе

Власти Норильска объявили 10 января днем траура после гибели трех человек из-за схода лавины в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная". Информация размещена на официальном сайте города. В день траура будут приспущены флаги Норильска.

Администрации города предписано отменить, а телерадиокомпаниям, учреждениям культуры и иным организациям рекомендовано не проводить увеселительные мероприятия, а также показ развлекательных программ и передач.

Напомним, что в ночь на 9 января в районе горнолыжного комплекса "Гора Отдельная" в Норильске сошла лавина, снегом засыпало несколько домиков. Погибли три человека, в том числе ребенок. По факту схода снежной лавины было возбуждено уголовное дело. Специалисты предупреждают о возможности повторного схода лавин в данном месте.

Amic.ru собрал всю информацию о трагедии в Норильске и о тех, кто погиб.