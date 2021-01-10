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Новости

Индонезийские водолазы обнаружили части тел и обломки разбившегося Boeing

, ИА "Амител"
На борту лайнера находились 62 человека
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Индонезийские спасатели обнаружили части тел, одежду и металлические обломки после крушения пассажирского лайнера Boeing 737 в Яванском море. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ, все это удалось найти между островами Ланканг и Лаки.

По словам министра транспорта Индонезии Буди Кария Сумади, на поиски воздушного судна бросили все силы после определения вероятного места крушения. Командующий ВС страны Хади Тьяджанто также добавил, что на поиск места были немедленно направлены водолазы элитного подразделения флота, чтобы в дальнейшем эвакуировать жертв.

"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета... Мы уверены, что именно тут разбился самолет", – заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто, уточнив, что обломки нашли на глубине 23 метров.

Напомним, что в субботу, 9 января, самолет Boeing авиакомпании Sriwijaya Air, вылетевший из Джакарты в Понтианак, разбился. По предварительным данным, на борту лайнера находились 62 человека, по другой информации там было 65 человек.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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