Пожилой мужчина приставал к восьмилетней девочке в Барнауле

Полицейские задержали в Барнауле мужчину, который пытался поцеловать несовершеннолетнюю девочку. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня, 10 января, около 12:20 по адресу улица Приречная, 2а, во дворе дома неизвестный мужчина приставал к восьмилетней девочке, зажимал и предлагал ее поцеловать", – рассказали в сообществе.
Уточняется, что все происходящее увидела соседка, забрала ребенка и рассказала ее матери. Та, в свою очередь обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался пожилой мужчина, которому на вид около 80 лет.
Комментарии
В 80 уже приставалка не работает, работают только воспоминания.
Из ума выжил
Наказания уже все равно не будет в таком возрасте, хоть чтобы сделал
10.01.2021 16:43
- гость -
И с головой уже проблемы...
Сейчас на старого все висяки спишут)))