Пожилой мужчина приставал к восьмилетней девочке в Барнауле

Полицейские задержали в Барнауле мужчину, который пытался поцеловать несовершеннолетнюю девочку. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня, 10 января, около 12:20 по адресу улица Приречная, 2а, во дворе дома неизвестный мужчина приставал к восьмилетней девочке, зажимал и предлагал ее поцеловать", – рассказали в сообществе.

Уточняется, что все происходящее увидела соседка, забрала ребенка и рассказала ее матери. Та, в свою очередь обратилась в полицию. Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался пожилой мужчина, которому на вид около 80 лет.