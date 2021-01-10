Инспекторы ДПС не дали замерзнуть семье с тремя детьми на алтайской трассе

Экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Романа Кирилина и лейтенанта полиции Руслана Никитенко во время несения службы на территории Косихинского района помогли семье, попавшей в морозы в сложную ситуацию.

Как рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю, на 246-м километре Чуйского тракта полицейские заметили на обочине автомобиль Peugeot Partner с замерзшими стеклами. В салоне сидели пять человек, трое из которых — дети.

Как оказалось, у иномарки порвался ремень ГРМ и семья не могла добраться до Барнаула. Водитель сообщил, что в неисправном авто они находились около полутора часов, а из-за сильного мороза машина быстро остывала.

Полицейские незамедлительно пересадили женщину и детей в теплый патрульный автомобиль, а сами тем временем остановили попутный транспорт, чтобы отбуксировать машину и отправить семью до краевой столицы.