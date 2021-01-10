Барнаульские дорожники работают в усиленном режиме из-за метели

В связи со снегопадами и метелями в ближайшие двое суток дорожная служба Барнаула работает по продленному графику. Для этого назначили ответственных дежурных и привлекли дополнительную наемную технику, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, днем 10 января на дорогах краевого центра трудилась 61 единица снегоуборочной техники. В основном это комбинированные дорожные машины, тракторы со щетками и наемные автогрейдеры.

Помимо этого, в ночь на 11 января для уборки улиц от снега "Автодорстрой" задействует до 149 единиц снегоуборочной техники, 47 из которых — наемные.

Барнаульцев призывают по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В противном случае водителям рекомендуют неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, а также с пониманием отнестись к работе снегоуборочной техники.