Россиян предупредили о стремительном росте цен на авиабилеты

Низкие цены на авиабилеты сохранятся в феврале-марте, но уже с апреля текущего года стоимость перелетов начнет стремительно расти, считает эксперт в области авиации, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"Полагаю, что в целом ценам падать уже некуда. Как говорится, дешевле – только бесплатно", – сказал Пантелеев в разговоре с РИА Новости, отметив, что сложившийся на сегодня уровень цен не обеспечивает рентабельность авиаперевозок.

По его словам, при текущих обстоятельствах авиакомпании не смогут существовать бесконечно, а убытки в сотни миллиардов долларов нужно возмещать. Однако до момента банкротства некоторых отечественных компаний предложение будет превышать спрос, поэтому в первые месяцы 2021 года билеты все еще будут доступными. Тем не менее, как полагает специалист, с апреля они начнут стремительно дорожать.