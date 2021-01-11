Первый "постпраздничный" рабочий день в Барнауле начинается с 7-бальных пробок

Утро понедельника встречает многих жителей Барнаула пробками на пути до работы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают семи баллов.
Одна из самых больших пробок – на Павловском тракте (от Малахова до Власихинской), также довольно долго придется постоять тем, кто решит доехать до центра по Власихинской. Здесь затор начинается от пересечения с Малахова до улицы Фурманова.
Много машин скопилось на Советской Армии, нескольких участках улицы Попова, на Северо-Западной, Матросова, нескольких участках проспекта Строителей.
Также заторы отмечаются на проспекте Ленина и участке проспекта Калинина.
Комментарии
Забыли как ездить, да еще снег выпал.
Да для барнаульских водителей понедельник это стресс, снег выпал это шок, любое событие и ехать ни как.
Единственное с чем сталкиваются барнаульцы каждое утро буднего дня, это с последствиями (в виде пробок) полного провала в организации работы общественного транспорта и как следствие полная зависимость от личного автотранспорта.