Первый "постпраздничный" рабочий день в Барнауле начинается с 7-бальных пробок

Утро понедельника встречает многих жителей Барнаула пробками на пути до работы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", заторы в городе достигают семи баллов.

Одна из самых больших пробок – на Павловском тракте (от Малахова до Власихинской), также довольно долго придется постоять тем, кто решит доехать до центра по Власихинской. Здесь затор начинается от пересечения с Малахова до улицы Фурманова.

Много машин скопилось на Советской Армии, нескольких участках улицы Попова, на Северо-Западной, Матросова, нескольких участках проспекта Строителей.

Также заторы отмечаются на проспекте Ленина и участке проспекта Калинина.