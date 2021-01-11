В Барнауле назвали самые популярные у горожан книги

Алтайская библиотека имени Шишкова подвела читательские итоги 2020 года. За это время посетители взяли 230 345 изданий, пишет пресс-служба мэрии.
На 20 позициях общего рейтинга расположилось 37 изданий. На первом месте оказалась Гузель Яхина с книгами "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". Второе место ушло Евгению Водолазкину с изданиями "Лавр" и "Брисбен", а на третьем месте оказался Борис Акунин с книгами "Не прощаюсь" и "Просто Маса".
В топе электронных книг на первом месте также Гузель Яхина: "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". А десятку лучших аудиокниг возглавляет Борис Акунин: "Просто Маса", "Не прощаюсь", "Мир и война", "Черный город", "Смерть Ахиллеса", "Коронация, или Последний из романов", "Долина мечты".
Комментарии
а нормальных книг никто не читает???
11.01.2021 12:57
- гость -
Только церковные книги надо читать, остальное - от лукавого
У них закуплено только это старье. На хорошие книги у них нет денег. Да и посетители одни пенсионеры, что они могут современного читать, только Зулейху и Акунина. Стыдно за культуру
Вот чудо-юдо окультуриное вылезло,которому стыдно стало за ветеранов
Оно хоть само то что читало?И оно само то от кого произошло?
Рассказало бы про современное чтиво.
Что это за тип людей, которые до сих пор пользуются услугами библиотек, при сегодняшнем то развитии информационных технологий?
Всё давно уже написано. Одного Достоевского задолбаетесь всего читать. Жизни не хватит
11.01.2021 13:35
АБОРИГЕН
Что такой развитый?! А ты в руках держал книгу 1850-х годов? Нет?! А 1900х-годов? А разницу знаешь? Нет?! И хорошо, книги целее будут. В свое время купил электронную книгу, надо сказать много читал. И пришел к тому что это бутафория. Как секс в толстом презервативе. Поэтому шоркай дальше, прогрессивный ты наш.