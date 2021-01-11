В Барнауле назвали самые популярные у горожан книги

Алтайская библиотека имени Шишкова подвела читательские итоги 2020 года. За это время посетители взяли 230 345 изданий, пишет пресс-служба мэрии.

На 20 позициях общего рейтинга расположилось 37 изданий. На первом месте оказалась Гузель Яхина с книгами "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". Второе место ушло Евгению Водолазкину с изданиями "Лавр" и "Брисбен", а на третьем месте оказался Борис Акунин с книгами "Не прощаюсь" и "Просто Маса".

В топе электронных книг на первом месте также Гузель Яхина: "Зулейха открывает глаза" и "Дети мои". А десятку лучших аудиокниг возглавляет Борис Акунин: "Просто Маса", "Не прощаюсь", "Мир и война", "Черный город", "Смерть Ахиллеса", "Коронация, или Последний из романов", "Долина мечты".