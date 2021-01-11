Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала РИА Новости о том, как правильно копить деньги. По ее словам, в 2021 году средства лучше всего вкладывать в недвижимость, валюту и инвестиционные фонды.
"Сохранить свои средства можно продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть – в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", – отметила эксперт.
По ее словам, вложение в недвижимость позволит не только сохранить деньги, но и улучшить свои жилищные условия.
Комментарии
Было бы что копить.
Как хорошо, что о нас "заботятся"! А то получишь заплату или пенсию и начинаешь транжирить её направо и налево! А теперь то всё по другому будет! Главное вспомнить куда забросил эти школьные портфели, чтобы в них "формировать" разные валютные средства. А то бардак по карманам - там $, там иены, там Евро, а ещё попугай всё время кричит - пиастры, пиастры!
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Доля среднего класса (к нему отнесены лица со среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения и возможность регулярного отдыха за границей) повышается с 30 процентов населения в 2010 году (около 18 процентов в 2006 году) до 52 - 55 процентов в 2020 году.
2008 год
...Вы знаете, что такое средний класс? Если Вы думаете, что средний класс - это так, как живут во Франции, в Германии либо в Соединённых Штатах, то это не соответствует действительности. Средний класс в каждой стране разный. Есть соответствующая методика Мирового банка, она заключается в том, что средний класс считается по количеству домохозяйств, людей, доходы которых в полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты труда. У нас таких... МРОТ 11 280, по-моему, в этом году, так, а средняя зарплата гораздо выше. У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%.
2020 год
)))
Копить долги мы и сами умеем! Что еще копить то можно?
У нас средний класс с зп 17000 рублей. Будем считать это с вычетом налогов, чистыми на руки. Коммуналка по году средняя 4-5 т.р., если человек не курит и не пьет это хорошо и полезно для здоровья, но если да, то еще 5 т.р. в месяц минимум уйдет на эти нужды. Остается 9 т.р., если человек работает дома или ездит на служебном транспорте это тоже хорошо, но если нет, то еще 1-2 т.р. А еще про еду надо вспомнить, хорошо если человек крайне скромен в питании, тогда для выживания ему нужно 10 т.р. хотя бы. Потом еще есть дети, если они есть. А еще нужна одежда и бытовая техника, машина, отдых. Крч получается, что из 250 долларов з.п. среднего класса отложить много не получится, но можно урезать расходы, ходить пешком на работу, бросить курить и пить, одежда дана нам одна на всю жизнь, потом перейдет детям, лечиться можно и травами, слава богу за их сбор еще не штрафуют. Да много чего придумать можно как сэкономить, так что статья крайне полезна для среднего класса. Спасибо.
Создав банковскую монополию, а потом ещё обложив налогом банковские вклады свыше 1 млн. рублей, государство в очередной раз показало что оно типичное fail state.
11.01.2021 13:12
Гость
класс!! все верно. За травы штрафа нет, за вход в лес есть.
11.01.2021 13:12
Гость
Смотря какой травы сбор