Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль рассказала РИА Новости о том, как правильно копить деньги. По ее словам, в 2021 году средства лучше всего вкладывать в недвижимость, валюту и инвестиционные фонды.

"Сохранить свои средства можно продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть – в иностранной валюте, преимущественно в долларах США. Но пандемия показала, что и у любой валюты есть свои риски, которые со временем могут привести к потерям. Нужно вовремя покупать одну валюту или продавать другую", – отметила эксперт.

По ее словам, вложение в недвижимость позволит не только сохранить деньги, но и улучшить свои жилищные условия.