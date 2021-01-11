"Прокатили": Барнаулу и Бийску вновь не дали денег на новые автобусы и троллейбусы

Министерство транспорта России определило 13 городских агломераций, прошедших конкурсный отбор для обновления подвижного состава пассажирского транспорта в 2021 году. Второй год подряд в списке, несмотря на все попытки мэрии попасть в число городов-счастливчиков, не оказалось Барнаула. Таким образом, столице региона в ближайший год вновь не видать новых троллейбусов и автобусов. Барнаул стал фактически единственным крупным городом Сибири, не участвующим в нацпроекте.

Кто получит новый транспорт?

Новый транспорт поступит в Екатеринбургскую, Красноярскую, Казанскую, Воронежскую, Новосибирскую, Омскую, Самарско-Тольяттинскую, Пермскую, Череповецкую, Нижегородскую, Ивановскую, Кемеровскую и Саратовскую агломерации.

Обновление городских автопарков пройдет по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На это в федеральном бюджете заложено 3,5 млрд рублей. Регионы, прошедшие отбор, смогут закупить 305 автобусов и 107 троллейбусов.

Почему Барнаул не попал в список городов-победителей?

Никто не знает. Министерство транспорта Алтайского края отправляло заявку на участие сразу двух городов региона: Барнаула и Бийска. В прошлом году в выделении денег отказали. Города не соответствовали критериям, которые в приоритете у комиссии. Прежде всего, это развитие транспортной инфраструктуры, уровень развития пассажирского транспорта, а также планы городских властей по развитию отрасли в целом. Например, открытие выделенных полос для автобусов, обустройство платных парковок и так далее.

В 2019 году заявки на участие в программе подали 53 региона страны. По итогам конкурса были определены 12 городов-победителей, которые получили средства на экологически чистый транспорт. Ими стали: Белгород, Екатеринбург, Воронеж, Омск, Казань, Нижний Новгород, Череповец, Иваново, Кемерово, Липецк, Самара, Пермь. Здесь закупили около 500 новых трамваев и троллейбусов. Из федерального бюджета на это выделили 7 миллиардов рублей.

Что теперь ждет барнаульский общественный транспорт?

Власти Барнаула и края очень надеялись на участие в проекте. Видимо, город вновь попытает счастье уже в 2022 году. До этого же придется жителям ездить на изношенном общественном транспорте. Не решен вопрос и с повышением стоимости проезда в Барнауле. Перевозчики из-за пандемии терпят колоссальные убытки и умоляют возместить их новыми тарифами. Ожидается, что проезд подорожает сразу на 3 рубля. Городские власти "заморозили" этот вопрос в конце 2020 года до лучших времен, но, скорее всего, в ближайшие несколько месяцев неизбежное повышение произойдет. Тем более что в Новосибирске, Омске и Томске проезд уже подорожал. Однако даже при новых тарифах, признаются перевозчики, они не смогут самостоятельно купить трамваи и троллейбусы. Чтобы обновить пассажирский транспорт в столице края, необходимо не менее 6 миллиардов рублей, которых нет ни в городском, ни в краевом бюджете. Один из выходов – использовать трамваи, которые списала Москва. При Сергее Собянине власти столицы страны полностью поменяли весь общественный транспорт старше 10 лет и безвозмездно передали в другие регионы России. В Барнаул и Бийск "изношенные" трамваи придут уже в ближайшие месяцы.