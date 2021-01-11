Жилые высотки построят рядом с кладбищем в Барнауле

Архитекторы спроектировали новый жилой квартал в районе старого трамвайного депо № 1. Оно располагается на улице Анатолия, 304. Предполагается, что комплекс частично разместится на территории депо, а также в примыкающем треугольнике, ограниченном улицами Загородной, Анатолия и переулком Крайним. Рядом находится Булыгинско-Кировское кладбище, промышленные предприятия, бор, река Барнаулка.
Как пишет "Алтайский портал недвижимости", ветхие здания будут снесены, а недавние постройки сохранят и впишут в разрабатываемый проект. По планам, на территории возведут многоквартирные высотки от 10 до 24 этажей с пристройками для офисов, школу на 600 мест, реконструируют имеющийся детский сад, оборудуют стоянки для авто, спортивные, детские, досуговые площадки, а также парковую зону, выходящую к реке.
Проект разработала "Мастерская Золотова", а заказчиком документации является компания "Регионстрой". Она же владеет землей на месте бывшего трамвайного депо и уже давно готовит эту площадку к работам.
Комментарии
Некрофилам скидка
Отличное место. Причём кладбище.
там же топит
грунтовые воды близко
как строить собрались?
Особобоязливым рекомендуются квартиры без окон.
соседи тихие, можно конфеты насобирать
Лесу скоро конец придет. Он же денег не приносит. А временщикам во власти он и подавно не нужен.
Да нормально, далеко ходить не надо
а куда могилы денут?
у меня там прабабушка похоронена
А где машины там ставить людям, понатыкали высоток , а что с транспортом делать, детских площадок и то нет.
Опять главах собирают с сакральных мест.
Нормально. В парке изумрудном тоже кладбище, хоть парком оставили. Но дома по Ленской на костях уже стоят.
Всех лежащих выдадут на руки.
Даже по рендерам видно, что это туфта продумана только в части максимизации прибыли застройщику и всей коррупционной цепочки здесь и сейчас, а что с этим "добром" будет делать город дальше и во сколько это всё будет обходится его жителям, этим дельцам нет дела. И вот тут не надо кукаеркать о том что это капитализм и рынок, нет это банальная уголовщина.
Корпус АГУ там и строить
1433. Рядом с кладбище.
Рядом находится Булыгинско-Кировское кладбище....
я так понимаю джинса от конкурентов )))
там до кладбища еще квартал топать, да и на Интернациональной еще остатки промзоны как оберегающий пояс...
сомневающимся 2 гис в помощь)))
Город на костях. Как и вся китайская стена
Как все грустно, и лес жалко, и нас жалко, глаза бы мои не смотрели на это все
Вероятно речь идет о воинском кладбище, где хоронили умерших раненых во время войны... Больше негде строить дома?
почему ? есть!!
на локомотиве.
на площади свободы на месте сквера
на демидовской еще развернуться можно
на сахарова вместо колеса оборзения
еще на профинтерна/ленина сквер не освоен
Вот бы снесли ещё проклятую Загородную, одни гнилушки стоят без водопровода и канализации!
на демидовской еще развернуться можно
дык тама монастырь был, а следовательно и кладбище, так что тама нельзя....
11.01.2021 15:28
- гость -
почему ? есть!!
На площади Октября по центре можно высотку 50-этажную поставить
тролли уплакались.
как же жидь!!
Посмотрите по карте, до кладбища далеко. Пусть строят.
Депо "Регионстрой" купил, но там ещё несколько десятков индивидуальных жилых домов имеется. И земля там наверняка в частном владении находится. Никому не кажется, что такие планы-проекты выглядят как покушение на чужую собственность. Это как бы я запланировал на месте некоей "мастерской Золотова" новый ТЦ (баню, кинотеатр и тд) построить.
Школа на 600 мест? В районе застройки 24-хэтажными высотками? Вероятно, это будет только начальная школа. Ну может, класса до шестого еще впихнут...
Я так понял, что построят 4 высотки на месте депоп - а остальное - мутный прожект