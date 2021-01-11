Жилые высотки построят рядом с кладбищем в Барнауле

Архитекторы спроектировали новый жилой квартал в районе старого трамвайного депо № 1. Оно располагается на улице Анатолия, 304. Предполагается, что комплекс частично разместится на территории депо, а также в примыкающем треугольнике, ограниченном улицами Загородной, Анатолия и переулком Крайним. Рядом находится Булыгинско-Кировское кладбище, промышленные предприятия, бор, река Барнаулка.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", ветхие здания будут снесены, а недавние постройки сохранят и впишут в разрабатываемый проект. По планам, на территории возведут многоквартирные высотки от 10 до 24 этажей с пристройками для офисов, школу на 600 мест, реконструируют имеющийся детский сад, оборудуют стоянки для авто, спортивные, детские, досуговые площадки, а также парковую зону, выходящую к реке.

Проект разработала "Мастерская Золотова", а заказчиком документации является компания "Регионстрой". Она же владеет землей на месте бывшего трамвайного депо и уже давно готовит эту площадку к работам.