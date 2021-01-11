Более 160 вакансий предложили в Алтайском крае по программе "Земский учитель"

В региональном Минобрнауки утвердили список вакансий учителей, при замещении которых в 2021 году будут предоставлять единовременную выплату в размере 1 млн рублей по программе "Земский учитель". 47 муниципалитетов предоставили 164 вакансии.

Наиболее востребованными стали преподаватели иностранного языка, математики, русского языка и литературы.

"Участвовать в конкурсе на право получения единовременной выплаты могут педагоги в возрасте до 55 лет включительно со средним профессиональным или высшим образованием и отвечающие квалификационным требованиям. Обязательным условием для участников программы является дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов", – пишет официальный сайт Алтайского края.