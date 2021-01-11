Алтайская пенсионерка расчленила мужа и попыталась сжечь останки

61-летнюю жительницу Родинского района подозревают в убийстве 62-летнего супруга. По версии следствия, женщина ударила мужчину топором, а после пыталась скрыть следы преступления.

Как пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в начале января 2021 года в своем доме между мужем и женой произошла ссора. В результате женщина взяла топор и ударила супруга в область головы, от чего тот скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница расчленила тело и попыталась сжечь его в надворных постройках.

Установлено, что ранее сельчанку уже судили за преступления в отношении мужа.

Женщину заключили под стражу. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств по уголовному делу по статье "Убийство".