Морозы возвращаются в Алтайский край

Метеорологи предупреждают жителей Алтайского края о возвращении морозов в регион. Снег и метели в крае сохранятся.

"Днем 12 января температура составит -11…-16 градусов, по югу – до -3…-8. 13 января дневная температура составит -20…-25 градусов, по востоку и в предгорьях -11…-16 градусов, с похолоданием в течение дня. 14 января ночью – от -31 до -36, по югу местами -23…-28 градусов, днем преимущественно без осадков, -20…-25", – пишет официальный сайт Алтайского края. На дорогах сохранится гололедица, возможны снежные заносы. Местами порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

В Барнауле 12 и 13 января днем температура воздуха составит -14...-20 градусов, а 14 января – опустится до -23...-25°С.