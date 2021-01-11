Из центра не уехать. Барнаульцы встали в восьмибалльные пробки

Вечерние пробки в Барнауле достигли восьми баллов. Традиционно в центре города ситуация самая тяжелая.

Проспект Строителей стоит от начала до конца, но сложнее всего обстановка у ТЦ "Galaxy". Большие заторы также отмечаются на проспекте Ленина, Красноармейском и улице Челюскинцев.

На шоссе Ленточный бор затор переходит в пробку на улице Власихинской. На самой Власихинской также местами есть проблемы с проездом.

Местами отмечаются заторы на улицах Попова, Малахова, Антона Петрова, Советской армии, Северо-Западной, Транзитной, Матросова, Сухэ-Батора а также не нескольких участках Павловского тракта.