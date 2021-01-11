Спасатели почти сутки искали потерявшегося на снегоходе мужчину в Алтайском крае

Фото: пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Сотрудники МЧС смогли найти потерявшегося мужчину на снегоходе в Курьинском районе Алтайского края. В поисковой операции участвовали 17 человек и 10 единиц техники, в том числе три снегохода.

Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС России, информация о пропавшем мужчине поступила вечером 10 января. Со слов товарищей, мужчина хорошо ориентируется на местности, а бак транспортного средства заправлен топливом. Ночью в крае ожидалась метель и поэтому спасатели незамедлительно организовали поиски.

В ночное время поисковая операция осложнялась поземкой, поэтому поиски отложили до утра. Для работ в Курьинский район на КамАЗе прибыла группа спасателей из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда им. В. Зюкова с вездеходом "Лось" на трале.

Найти мужчину удалось к концу дня 11 января. На момент обнаружения он находился в овраге в спальном мешке, рядом с заглохшим снегоходом. Мужчина в удовлетворительном состоянии был передан бригаде скорой медицинской помощи.