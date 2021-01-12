Рейтинг сиквела "Чудо-женщины" резко упал после выхода картины на экраны

Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" катится вниз еще до российского релиза. Картина разочаровала зрителей.

НА IMDb рейтинг сиквела снизился до 5,5 балла, на Rotten Tomatoes супергеройский фильм упал до 60%, а на Metacritic зрители дали работе режиссера Пэтти Дженкинс всего 4 балла из 10. На российском "Кинопоиске" фильм пока держится на отметке 5,6 балла.

Ранее низкие рейтинги уже получали несколько фильмов по комиксам студии DC: "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Зеленый Фонарь" и "Человек из стали", однако в отличие от них у сиквела "Чудо-женщины" стартовые рейтинги были достаточно высокими.