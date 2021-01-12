"Великая польза коронавируса!" Елена Малышева назвала плюсы перенесенного COVID-19

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева назвала "великую пользу" перенесенного коронавируса. По ее словам, после заболевания у человека появляется отвращение к алкогольным напиткам.

В эфире программы "Жить здорово!", запись которого опубликовали на YouTube, Малышева рассказала историю своей подруги, телеведущей Арины Шараповой. По ее словам, Шарапова переболела коронавирусом, а после выздоровления они побывали на лекции историка моды Александра Васильева, а затем зашли в кафе.

Там Шарапова призналась Малышевой, что после болезни не может даже видеть алкоголь. "Вот она, великая польза коронавируса! Неизученная!", – заключила телеведущая.