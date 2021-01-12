Заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко назвал несколько способов восстановления удаленных с телефона фотографий. По словам эксперта, в большинстве случаев это не проблема. Гораздо сложнее сделать так, чтобы фото больше никто и никогда не нашел.

В первую очередь, необходимо зайти в раздел "Галерея". У этого приложения есть своя корзина, удаленные файлы в которой хранятся почти два месяца.

Второй способ связан с интернетом. Многие пользователи подключают свои телефоны к аккаунтам сетевых служб, которые "заботливо берегут" различную информацию. В том числе есть и отдельное приложение для фотографий. Причем у сетевых хранилищ также есть своя корзина. Поэтому если фото нужно не восстановить, а удалить, необходимо сделать это еще и в корзине, напоминает Назаренко.

Третий способ потребует от пользователя определенных навыков. Пользуясь правами разработчика, можно подключить внутреннюю память телефона к компьютеру правильным образом, настроить это подключение и провести поиск содержимого, передает ИА "Прайм".