11-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка на проспекте Ленина в Барнауле, сообщил amic.ru очевидец происшествия.
По его словам, 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу в районе здания № 149. В этот момент ее сбила иномарка.
На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Рядом с пострадавшей находилась женщина.
О состоянии ребенка информации пока нет. Подробности происшествия станут известны позднее.
Комментарии
Ну до чего же слепошарые водители в Барнауле! Уже сколько раз чуть не сбивали на пешеходном переходе, первые ряды пропускают, но находятся дикари, которые продолжают нестить, хотя вот он - пешеходный переход и остановившиеся машины на первых двух полосах.
водитель плохой человек не опытный . там камеры и переход и ограничение скорости . короче Д ........... НАПИСАЛ БЫ МАТОМ ТАК ЗАБАНЯТ. моли Бога что бы Девочка жива была и здорова!!!
4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств.
Берегите детей, учите правильно переходить дорогу, и объясните что пешеходный переход это не панацея и выходить в капюшоне, наушниках, разговаривать по телефону, смертельно опасно, и что хотя пешеход и прав, но не всегда жив-здоров... Вот теперь и водителю и девочке с её родителями много всего предстоит пережить, и не травите водителя, иногда у техники и тормозные элементы могут отказать, и тогда водитель уже не чего не сможет сделать, но за то вы погибните на пешеходном переходе.
Ну до чего слепые и глухие пешеходы. Капюшон на глаза, в уши наушники и прут не глядя есть пешеходный переход или нет.
12.01.2021 13:23
- гость -
Просто не надо надеяться что люди не слепошарые, трезвые, добрые и начитанные. Хватит пенять на пешеходов и водителей. Давно уже надо понять и принять человеческую природу. Люди в массе своей ленивы и глупы, а значит всё намного проще. Есть место повышенной опасности значит опасность эту надо снизить ПРИНУДИТЕЛЬНО, а не надеяться на то что водитель трезв, увидел, успел или пешеход что не в наушниках,знает как переходить улицу и.т.д.. Не надо отдавать это всё на откуп человеческому фактору. Если есть пешеходный переход значит нужно ЗАСТАВИТЬ водителя снизить скорость, а не формально повесть знак, нужно ЗАСТАВИТЬ пешехода выходить на проезжую часть когда он имеет максимальный обзор а не выныривает из-за столба или припаркованного ряда машин. Это международный стандарт, азбука безопасности, но у нас даже для "профессионалов" это всё ещё является каким то откровением свыше.
Косяки могут быть с обеих сторон:
- водитель (потерял сознание, попал коврик под педаль тормоза, порвался тормозной шланг, гололед, пьян/под веществами и еще миллион причин).
- пешеход (капюшон, наушники, болтовня по телефоны, опаздывает и бежит, пьян/под веществами и еще миллион причин).
Поэтому всем участникам дорожного движения (водителям и пешеходам) надо всегда думать и за себя и за всех окружающих, давать дорогу дураку.
Лучше пропустить дурака, чем быть правым но поломанным или доказывать в суде свою невиновность.
Да пусть сто раз водитель виноват, а пешиход прав. НО!!! С детства нужно в голову вбивать и самим запоминать, не зелёный свет ни то что кто-то из машин остановился не гарантирует безопасности.
Фиг с правотой, о жизни нужно заботиться.
Смотрите пока автомобиль не встал, а ещё лучше пока автомобиль за ним не остановился.
12.01.2021 13:23
- гость -
То-есть вы будучи не слепошарым человеком, видите что остановились не все ряды автомобилей. И идете рискуя жизнью в надежде, на водителя. Который вообще не известно, смотрит ли на дорогу.
Ну а почему не сделать переходы подземными, надземными - с эскалаторами?! Россия самая богатая страна мира - но вот парадокс, денег на инфраструктуру, медицину, образование, зарплату - нет...
Как можно нестись на пешеходном переходе? Таких водителей с дорог принудительно нужно убирать, отбирать права навсегда, не знаешь правил, не умеешь водить, ходи пешком. Посадить водилу за то, что девочку сбил .
Пешеход конечно на пешеходнике прав, сами загнали такой менталитет им в головы .. только живым его это не делает
Есть такая поговорка "Пешеход всегда прав. Пока жив". Берегите себя!
Там знак ограничения скорости. У него даже бампер оторвало и стекло разбито. С какой скоростью этот баран ехал?
Сегодня не получилось остановить машину на пешеходнике, снегоуборка прошла и снег намела, а под ним лед. АБС не дает затормозить, скорости не было конечно, но получается что я нарушил? Человека конечно не сбил, но толкнул бы. Будьте внимательны!!!
12.01.2021 13:54
- гость -
Потому что внеуличный пешеходный переход не делает улицу безопасной. Никакие лифты и эскалаторы на них работать не будут. По этому немощный старик по ступенькам корячится тоже не будет и глупый ребёнок решит срезать, в итоге оба попадут под колёса автомобиля.
Внеуличный переход это давно признанная градостроительная ошибка которой пытаются исправить другие ошибки в организации дорожного движения. Другими словами если тебе в голову приходит мысль загнать людей под землю или ещё куда, значит что-то не так в этом городе.
Местами накатан знатный гололед.
Намедни с жалких примерно 20 км/ч всеми колесами тормозил около 10 метров. Чисто по льду катится и катится и не сильно-то и тормозит... Такой ледяной участок раскатанный попался.
Там знак ограничения скорости. У него даже бампер оторвало и стекло разбито. С какой скоростью этот баран ехал?
у некоторых баранов бампера и так отваливаются, а стекла биты еще с позапрошлого хозяина авто!))))
12.01.2021 14:32
АБОРИГЕН
Можно и надземный переход с эскалатором (как в Анталье - городе в Турции) и траволатором!