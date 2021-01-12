11-летнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Барнауле

Водитель автомобиля Nissan сбил ребенка на проспекте Ленина в Барнауле, сообщил amic.ru очевидец происшествия.

По его словам, 11-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу в районе здания № 149. В этот момент ее сбила иномарка.

На кадрах видно, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и медики. Рядом с пострадавшей находилась женщина.

О состоянии ребенка информации пока нет. Подробности происшествия станут известны позднее.