Морозы возвращаются. Как будут работать школы и детсады Алтайского края в холода?

В ночь на 14 января столбики термометров в Алтайском крае опустятся до -36 градусов, и в регионе вновь установятся морозы. Такие данные приводят в краевом Гидрометцентре.

Однако детсады и школы продолжат работать в штатном режиме. Как пишет "Алтайская правда" со ссылкой на региональное Минобрнауки, решение об отмене или сокращении уроков передали на усмотрение администраций учебных заведений. Однако и родители вправе оставить ребенка дома – если заранее предупредить классного руководителя, то прогул по неуважительной причине не поставят.

Помимо этого, на случай холодов предусмотрены и другие формы обучения. Это могут быть как дистанционные занятия, так и другие варианты. Если же сведения о непогоде поступят в администрацию школы, когда дети уже на уроках, то по решению директора возможно сокращение занятий.