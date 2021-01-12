Минтранс: дорожные службы Алтайского края готовы к работе в период морозов и буранов

Все дорожные службы Алтайского края заявили о полной готовности к работе в период неблагоприятных климатических условий. Об этом по итогам видеоселекторного совещания с подрядчиками сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В ведомстве также отчитались, что во время праздников в крае задействовали в среднем 85 единиц дорожной техники в сутки и использовали 2,36 тыс. тонн противогололедных материалов. Движение по трассам региона при этом не ограничивалось.

Для отслеживания дорожной обстановки в Алтайском крае круглосуточно работают диспетчерские службы. Обратиться за помощью в случае внештатной ситуации можно по следующим телефонам: