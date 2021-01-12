Отвлекся на телефон. Водитель иномарки сбил трех человек в Барнауле

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности наезда на ребенка на проспекте Ленина. Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды БДД ведомства, автомобиль Nissan Sunny сбил трех человек.
Они переходили нерегулируемый пешеходный переход, когда их сбила машина. Водитель транспортного средства признался, что отвлекся на зазвонивший телефон, из-за чего слишком поздно заметил пешеходов.
Пострадали женщины 62 и 48 лет, а также 11-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась.
По факту аварии проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Комментарии
Купить гарнитуру денег не хватило? Всё вложил в санни?
Контроль,контроль и ещё раз контроль на дорогах!!!!!!!!!!!!!!!!!
теперь понятно, почему и стекло разбито и бампер отвалился. потому, что это был не только ребенок
Ну вот, не пьяный и возможно даже что не дурак, просто отвлёкся, а скорость снижать не было нужды, ведь пешеходов он не видел, но знал что дорога тут прямая и ровная а значит ехать можно не особо снижая скорость. Какой поведенческий паттерн сработал в этой ситуации, прекрасно видно.
А контролировать обстановку в момент перехода дороги, пешеходам религия не позволяет? Неужели наплевать на свое здоровье?
Подойду к краю дороги и начинаю переходить только УБЕДИВШИСЬ что меня видят и пропускают. Перехожу не просто глядя вперед, а смотрю по сторонам и слушаю одновременно. Ну нет у меня желания попасть на прием к хирургу или патологоанатому.
Сына приучил с детства быть аккуратным на дороге.
12.01.2021 16:40
- гость -
Многие перед тем как у них на всегда "погас свет", тоже думали что они убедились. Наверняка и в этой ситуации водитель отвлекаясь на телефон был убежден что на дороге никого нет и пешеходы были убеждены что водитель их видит и должен пропустить на пешеходном переходе. В итоге все со своими убеждениями и нашли друг друга.
Только светофоры и выдвижные металлические столбики снимут проблему водителей и пешеходов.
12.01.2021 16:40
- гость -
Таким ты стал после убиенной тобой несчастной старушки.
Снизить вероятность ДТП тут можно только одним способом, ЗАСТАВИТЬ водителя снизить скорость до 30-40 км/ч. Если бы на этом участке был лежащий полицейский, водитель бы снизил скорость вне зависимости от того есть ли на переходе пешеходы или нет, отвлекся ли он на что либо или нет. Он бы просто знал что тут нельзя проехать быстро вне зависимости от текущей ситуации на дороге.
12.01.2021 16:46
АБОРИГЕН
Вы не поняли! Надо не только убедиться но и КОНТРОЛИРОВАТЬ обстановку во время перехода. Вот поверьте моему опыту, были случаи, когда я понимал, что водитель отвлекся, просто останавливался и машина проезжала мимо. Лично мне плевать на чьи то обязанности, мое здоровье для меня дороже.
12.01.2021 16:53
- гость -
Да всё я понял. Просто и этот водитель и эти пешеходы тоже с тобой целиком и полностью согласны и тоже думали что убедились и всё контролируют. В результате одни сидят на пятых точках а у другого разбитая машина. Человек есть человек, и его возможности ограничены.
Пешеходы, не переходите проезжую чать не убидившись, что транспортное средство остановилось и вы безопасно перейдете. Ну не надо лезть под колеса
12.01.2021 16:53
АБОРИГЕН
Вам не доводилось видеть, как пешеходы умудряются веб...ся в стоящую машину?