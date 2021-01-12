Отвлекся на телефон. Водитель иномарки сбил трех человек в Барнауле

В ГИБДД Барнаула рассказали подробности наезда на ребенка на проспекте Ленина. Как уточнили amic.ru в отделении пропаганды БДД ведомства, автомобиль Nissan Sunny сбил трех человек.

Они переходили нерегулируемый пешеходный переход, когда их сбила машина. Водитель транспортного средства признался, что отвлекся на зазвонивший телефон, из-за чего слишком поздно заметил пешеходов.

Пострадали женщины 62 и 48 лет, а также 11-летняя девочка. Им оказали медицинскую помощь в городской больнице № 1. Госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.