Проспект Ленина в Барнауле перекрывают до устранения коммунальной аварии

В Барнауле вечером 12 января перекроют движение транспорта по участку проспекта Ленина рядом со зданием № 41, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мера связана с необходимостью проведения земляных работ на месте коммунальной аварии в районе пересечения с улицей Чкалова. Работы начнут в 20:00 и планируют завершить до 06:00 13 января.

В связи с ликвидацией порыва на водопроводе диаметром 200 мм временно приостановлена подача воды в здания по адресам: пр. Ленина, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 60, 62а, ул. Чернышевского, 55.

Населению организован подвоз воды. Информацию можно уточнить по телефону 8 (3852) 28-22-00.