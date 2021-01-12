Ребенок погиб от отравления угарным газом в Алтайском крае

Тело ребенка обнаружили 12 января в одном из домов села Ануйское (Смоленский район), сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом. Точный вердикт вынесут по результатам экспертиз. Спасатели уточнили, что родители оставили ребенка в доме без присмотра.

В пресс-службе ведомства напомнили, что гибель человека можно было предотвратить, если бы взрослые соблюдали несложные правила.

Во-первых, для отопления необходимо использовать только исправное печное оборудование. Трещины в кладке и засорение дымохода создают угрозу для жизни.

Во-вторых, не следует закрывать печную заслонку до полного прогорания углей.

В-третьих, нужна хорошая вентиляция. Особенно это актуально для городских жителей, которые пытаются добавить тепла с помощью газовых плит.

В-четвертых, нельзя работать в гараже при включенном двигателе автомобиля.