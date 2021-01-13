Ольга Бузова показала фото в бикини и перепугала подписчиков

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время отдыха на Мальдивах решила порадовать фанатов и опубликовала в Instagram фотографию, где она стоит в ярком купальнике, повернувшись спиной к объективу. Однако подписчики крайне неоднозначно отреагировали на фигуру своей любимицы.
"...идём есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве", — подписала Бузова публикацию.
В комментариях поклонники ужаснулись тому, как выглядит знаменитость. Они посоветовали ей набирать вес и подтягивать ягодицы. "Тебе нужно уже поправляться, а не худеть", "Оля, удали это фото, пожалуйста. Оно супер-неудачное", "Так исхудала...", "Зад страшный, честно", — посетовали подписчики.
Комментарии
Ну НЕТ и небыло у нее фигуры, как и голоса
Зад страшный, честно
тут другие слова напрашиваются... но они не пройдут цензуру
Брррр....
И кто теперь после увиденного заплатить мне за моральный ущерб!?
Точнее за аморальный...
И зачем нижнюю часть купальника надо было натягивать так сильно вверх?
Внизу зад висит, вверху рыбьи губья...