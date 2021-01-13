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Ольга Бузова показала фото в бикини и перепугала подписчиков

, ИА "Амител"
Фанаты не оценили фигуру телеведущей

Певица и телеведущая Ольга Бузова во время отдыха на Мальдивах решила порадовать фанатов и опубликовала в Instagram фотографию, где она стоит в ярком купальнике, повернувшись спиной к объективу. Однако подписчики крайне неоднозначно отреагировали на фигуру своей любимицы.

"...идём есть пиццу и спагетти. Похудею в Москве", — подписала Бузова публикацию.

В комментариях поклонники ужаснулись тому, как выглядит знаменитость. Они посоветовали ей набирать вес и подтягивать ягодицы. "Тебе нужно уже поправляться, а не худеть", "Оля, удали это фото, пожалуйста. Оно супер-неудачное", "Так исхудала...", "Зад страшный, честно", — посетовали подписчики.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

13.01.2021 07:55
- гость -

Ну НЕТ и небыло у нее фигуры, как и голоса

13.01.2021 08:11
- гость -

Зад страшный, честно


тут другие слова напрашиваются... но они не пройдут цензуру

13.01.2021 08:22
ППКошмариков

Брррр....

13.01.2021 08:27
- гость -

И кто теперь после увиденного заплатить мне за моральный ущерб!?
Точнее за аморальный...

13.01.2021 08:56
- гость -

И зачем нижнюю часть купальника надо было натягивать так сильно вверх?

13.01.2021 09:05
Гы

Внизу зад висит, вверху рыбьи губья...

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