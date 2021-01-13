В Барнауле ищут водителя такси, который сбил девочку и скрылся

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя, который сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

Наезд на пешехода произошел 10 января около 17 часов на улице Смирнова в районе здания № 76. Точная марка автомобиля и личность водителя неизвестны.

Предполагается, что он мог ехать на иномарке с надписью Uber в кузове темного цвета.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 393-554, 391-090 либо обратиться по адресу: Барнаул, ул. 10-я Западная, 5, каб. 106.