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Врач рассказал о лекарствах, противопоказанных при лечении COVID-19

, ИА "Амител"
По словам специалиста, прием этих препаратов может привести к ухудшению течения болезни
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин назвал список препаратов, которые нельзя принимать во время лечения коронавируса. По его словам, ряд лекарств могут ухудшить течение заболевания.

Как пишет портал Yahoo life, врач посоветовал отказаться от противодиарейных лекарств с лоперамидом, поскольку они замедляют работу кишечника и мешают очищению организма от бактерий и воспаления. По словам Шаффцина, не стоит мешать естественному процессу и лучше пить побольше воды.

Также медик порекомендовал без крайней необходимости не использовать ингаляторы, поскольку любой препарат, содержащий фенилэфрин, опасен при болезнях сердца, особенно во время инфицирования COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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