Более трех тысяч жителей Алтайского края остались без отопления из-за коммунальной аварии

В южной части Рубцовска временно ограничили подачу тепла. По данным мэрии, без отопления остались более трех тысяч человек.

"Под отключением находятся 28 многоквартирных домов (3360 человек) по адресам: пер. Гражданский, 30, 38, 48, 50, 46, 27, 25, 33, 35, 47, 49, 43, 45, 41, 51, пер. Пионерский, 31, ул. Пролетарская, 248, 240, 238, 103, пр. Ленина, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 115, 117", – рассказали в местной администрации.

Отопление планируют вернуть примерно к 13:30. На устранение аварии направлена бригада РТЭК. Земляные работы проводить не будут, специалисты ограничатся ремонтом сварочного стыка, уточнили в горадминистрации.