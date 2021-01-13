Инвестиции в развитие алтайского туризма вырастут почти на четверть в 2021 году

Государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае в 2021 году составят порядка 1,18 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления по развитию туризма, в 2021 году продолжится работа по развитию приоритетных для региона проектов: "Бирюзовой Катуни", игорной зоны "Сибирская монета", туркластера "Белокуриха Горная" и спортивно-туристического кластера "Тягун". Всего на работы по обеспечению этих проектов планируется направить порядка 580 млн рублей.

В ведомстве отметили, что вложений потребуют дорога к горнолыжному комплексу на горе Мишиной и комплекс гостиниц с рестораном в "Белокурихе Горной", строительство туристско-информационного центра и объектов размещения в "Бирюзовой Катуни", горнолыжного комплекса в "Тягуне" и другие проекты.

По данным управления, всего в прошлом году инвестиции составили порядка 800 млн рублей, причем объем частных средств превысил показатели бюджетных источников более чем в 2,5 раза.