Илью Варламова и Павла Верзилова задержали в Южном Судане на несколько часов

Блогера Илью Варламова и издателя "Медиазоны" Павла Верзилова арестовали в Южном Судане. Вместе с ними задержали еще несколько человек, рассказал блогер в Telegram.

По словам Варламова, арестованы оказались также его жена Людмила и несколько попутчиков из России. Компания находилась в аэропорту города Капоэта, чтобы позднее вылететь в столицу Южного Судана. Причиной для задержания стало то, что местные военные нашли в его багаже пульт от дрона.

"Мы сейчас находимся в каком-то непонятном отделении. Они попытались забрать телефоны, но мы им не отдаем телефоны", – рассказал Варламов. Он также добавил, что у них пытались забрать технику и деньги "до разбирательства".

Позднее МИД РФ сообщил, что ситуацию удалось урегулировать и задержанных россиян отпустили.