Барнаульцам по пути домой придется постоять в девятибалльных пробках

Еще один зимний вечер — еще одна возможность несколько часов простоять в пробках. По данным Яндекса заторы в Барнауле достигли девяти баллов.

Дольше всего придется стоять на проспекте Строителей. Здесь машины еле шевелятся от площади Октября до Павловского тракта. Также большие заторы отмечаются на проспектах Ленина и Красноармейском, а также по улицам Ядринцева, Челюскинцев, Партизанской, Гоголя, Аванесова и Загородной.

Большая пробка собралась на шоссе Ленточный бор от моста через Барнаулку до Власихинской, по которой также есть несколько заторов. Местами машины стоят по улицам Попова, Антона Петрова, Малахова и проспекте Космонавтов.