На капитальный ремонт Дома культуры в алтайском селе направят около 54 млн рублей

Завьяловский Дом культуры стал участником национального проекта "Культура". На его капитальный ремонт направят порядка 54 млн рублей, пишет официальный сайт Алтайского края.

Строители отремонтируют фасад здания, кровлю, отопление, оконные блоки и двери, полы, вентиляцию, приведут в порядок водо- и электроснабжение. Также проект предусматривает косметический ремонт холла, танцевального зала и кабинетов. Особое внимание уделят системам пожаротушения.

На капитальный ремонт и благоустройство прилегающей территории направят около 44 миллионов рублей. Еще 10 миллионов потратят на покупку оборудования. Все работы планируют завершить в 2021 году.

Ранее amic.ru писал о том, что капитальный ремонт районной поликлиники завершили в Новичихинском районе. На выполнение работ направили 10,725 млн рублей и свыше 1,235 млн рублей на оснащение учреждения.